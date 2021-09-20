На Херсонщине задержали сотрудника МВД, которого обвиняют в убийстве трех протестующих на Майдане. Последнее время мужчина находился в бегах.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора.

Столичного силовика считают причастным к организации теракта с жертвами.

— В феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с площади Независимости в Верховную Раду Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий президента, а также для устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан организовал террористический акт и убийство митингующих, — отмечают в Генпрокуратуре.

Его действия повлекли гибель трех человек, тяжелые ранения 14 лиц и телесные повреждения средней тяжести 59 людям.

Пойманному инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заверяла, что приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году.