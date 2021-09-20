Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.

Такое решение было принято на заседании правительства.

— Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье — прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности, — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, комментируя решение Кабмина.

В ближайшее время вся Украине перейдет в желтую зону карантина. Это может произойти уже 22 сентября.

При этом, по мнению главного санврача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

С 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов. Желтый свидетельствует о том, что человек получил одну дозу вакцины от COVID-19, переболел (после выздоровления прошло менее шести месяцев) или в течение 72 часов сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Зеленый сертификат содержит информацию о полном курсе вакцинации.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.