В Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

За вчера госпитализировали 1 255 человек, умерли — 44, выздоровели — 565.

За сутки протестировали методом ПЦР — 13 058 человек, ИФА — 2 011, экспресс-тестами — 9 723.

За все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели — 2 231 417, умерли — 54 919 человек.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине превышены два эпидемиологических показателя COVID-19.