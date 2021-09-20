В Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях
За вчера госпитализировали 1 255 человек, умерли — 44, выздоровели — 565.
За сутки протестировали методом ПЦР — 13 058 человек, ИФА — 2 011, экспресс-тестами — 9 723.
За все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели — 2 231 417, умерли — 54 919 человек.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине превышены два эпидемиологических показателя COVID-19.
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В Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях
За вчера госпитализировали 1 255 человек, умерли — 44, выздоровели — 565.
За сутки протестировали методом ПЦР — 13 058 человек, ИФА — 2 011, экспресс-тестами — 9 723.
За все время пандемии в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели — 2 231 417, умерли — 54 919 человек.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине превышены два эпидемиологических показателя COVID-19.