В Николаевской области по состоянию на 19 сентября превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. При допустимом уровне менее 75 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней, в области актуальный показатель составляет — 82,33.

Об этом говорится в сообщении Николаевской облгосадминистрации.

Кроме того, в области также превышено допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней — 100,78%, при допустимом не более 50%.

Остальные показатели остаются в пределах нормы. В частности, загруженность коек в COVID-больницах области на сегодняшний день составляет 15,03% при допустимых 65%.

Как сообщалось, по состоянию на утро 19 сентября в Николаевской области выявлено 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из этого числа случаев — 65 зарегистрировали в Николаеве.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.