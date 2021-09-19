По состоянию на утро 19 сентября в Николаевской области выявлено 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из этого числа случаев — 65 зарегистрировали в Николаеве.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Статистика по области:
Николаев — 45449 (+65)
Первомайск — 3314 (+6)
Южноукраинск — 2067 (+2)
Вознесенск — 1885
Очаков — 1343 (7)
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 32 случая коронавирусной болезни.
За сутки от COVID-19 выздоровели 34, всего — 69294. Умерли за сутки 2 человека, с начала пандемии —1906.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.
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По состоянию на утро 19 сентября в Николаевской области выявлено 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из этого числа случаев — 65 зарегистрировали в Николаеве.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Статистика по области:
Николаев — 45449 (+65)
Первомайск — 3314 (+6)
Южноукраинск — 2067 (+2)
Вознесенск — 1885
Очаков — 1343 (7)
В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 32 случая коронавирусной болезни.
За сутки от COVID-19 выздоровели 34, всего — 69294. Умерли за сутки 2 человека, с начала пандемии —1906.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.