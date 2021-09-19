По состоянию на утро 19 сентября в Николаевской области выявлено 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из этого числа случаев — 65 зарегистрировали в Николаеве.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Статистика по области:

Николаев — 45449 (+65)

Первомайск — 3314 (+6)

Южноукраинск — 2067 (+2)

Вознесенск — 1885

Очаков — 1343 (7)

В других районах области за прошедшие сутки зарегистрировано 32 случая коронавирусной болезни.

За сутки от COVID-19 выздоровели 34, всего — 69294. Умерли за сутки 2 человека, с начала пандемии —1906.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.