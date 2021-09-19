В Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов — 46; выздоровевших — 546 человек. Методом ПЦР вчера протестировали 23 176 человек, методом ИФА — 3 982 человека, экспресс-тестами —18 700 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.
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В Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов — 46; выздоровевших — 546 человек. Методом ПЦР вчера протестировали 23 176 человек, методом ИФА — 3 982 человека, экспресс-тестами —18 700 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.