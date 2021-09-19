В Украине за минувшие сутки обнаружили 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов — 46; выздоровевших — 546 человек. Методом ПЦР вчера протестировали 23 176 человек, методом ИФА — 3 982 человека, экспресс-тестами —18 700 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 348 381 человек;

выздоровели — 2 230 852 человека;

летальных исходов — 54 875.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.