Президент РФ Владимир Путин продлил ответные санкции против ряда западных стран.

Соответствующий указ он подписал в понедельник, 20 сентября.

— Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560, — сказано в указе.

Теперь российскому правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации нового указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Отметим, что санкции были введены в августе 2014 года против Евросоюза, Австралии, Исландии, Канады, Новой Зеландии, США, Швейцарии, Японии, Норвегии и других стран в ответ на аналогичные меры с их стороны. Впоследствии обе стороны неоднократно продлевали взаимные ограничения.

Напомним, что ранее ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ. Предусматриваются ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.

Также сообщалось, что СНБО вводит санкции против десятков россиян. Ограничительные меры коснутся лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Донбасса, а также отравлению Навального.

Напомним, в России 17 сентября начались выборы в Государственную думу РФ. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня.