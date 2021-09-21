МИД Польши считает незаконным проведение российских «выборов» в Госдуму России в оккупированном Крыму, электронное голосование в ОРДЛО и выразил разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, а также поставил под сомнение легитимность выборов.

Об этом говорится в официальном заявлении польского внешнеполитического ведомства.

— МИД считает незаконным проведение российских «выборов» на территории оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую раздачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на территории Донбасса, — говорится в сообщении МИД Польши.

В заявлении Польша также выразила разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, что противоречит демократическим ценностям и нормам, которые действуют в рамках ОБСЕ, ООН и Совета Европы.

МИД Польши также обратил внимание на недопущение оппозиционных кандидатов к выборам и осложнение доступа к независимой информации.

— Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов, — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ и убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.