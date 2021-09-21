Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

— И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность, — сказал Владимир Зеленский.

В частности, президент проведет встречу с главой Турецкой Республики.

— И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины «очень важно, что ООН признала Крымскую платформу».

— Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время, — добавил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с различными странами.

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

Как сообщалось, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности, Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.