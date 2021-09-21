В последние дни Восточный Афганистан потрясла серия атак. Терроризм был обычным явлением в стране на протяжении десятилетий, но впервые с начала тысячелетия он был направлен против новых хозяев страны — «Талибана».

Об этом пишет Dnevnik.

Вчера, также впервые после вторжения талибов в Кабул 15 августа, «Исламское государство» заявило, что оно стоит за атаками, конкретно нацеленными на талибов.

Согласно источникам катарского телеканала «Аль-Джазира», имеющего тесные связи с «Талибаном», два региональных губернатора на востоке Афганистана, Нангархар и Кунар, были уволены. Были предприняты попытки усилить полицию в восточных и западных провинциях. По сообщениям афганских СМИ, как минимум один из этих губернаторов назначен на военный пост.

Это произошло после того, как «Исламское государство» в Афганистане взяло на себя ответственность за семь взрывов бомб в Джелалабаде, на востоке Афганистана, 18 и 19 сентября. Сообщается, что более 35 боевиков Талибана были убиты в результате «серии взрывов». «Талибан» не дал комментариев сразу после атак.

Сегодня была еще одна двойная атака — одна бомба против боевиков Талибана, другая — против тех, кто прибыл на место взрыва. Tolo News также сообщает об убитом ребенке.

Эти две организации были врагами еще до ухода иностранных войск, хотя были свидетельства того, что они действовали согласованно в отдельных районах. Между двумя радикальными исламистскими формиророваниями существуют как правовые, так и идеологические различия: для талибов Афганистан является единственной целью, а «Исламское государство» стремится к глобальному джихаду.

Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан).