ЦИК Молдовы твердила Календарную программу проведения мероприятий по организации и проведению новых местных выборов мэра в 15 населенных пунктах страны.

Об этом пишет Timpul.

Голосование назначено на 21 ноября, но избирательный период начнется уже сегодня.

Впоследствии будут созданы нижестоящие избирательные органы, будут предоставлены необходимые средства для проведения выборов, организовано обучение должностных лиц, кандидаты будут выдвинуты и зарегистрированы, избирательная кампания будет финансироваться.

А прямо перед голосованием составят списки избирателей и распечатают бюллетени.

Как сообщалось, на июльских выборах в этой стране партия действующего президента Молдовы Майи Санду закрепилась в парламенте.