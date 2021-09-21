Первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, возглавлявшего следственную группу по делу об убийстве Павла Шеремета, освободили от занимаемой должности. Уволенный списывает произошедшее на политические мотивы.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо», получившее комментарий от Коваля.

Журналистам полицейский сказал, что раньше его работа нареканий не вызывала.

— Причина увольнения наверное политическая. Потому что по работе вопросов нет, — написал Коваль в WhatsApp.

При этом, в детали он вдаваться не стал.

— Откровенно не знаю. Просто уволили, — добавил экс-следователь по делу Шеремета.

Согласно данным Нацагентства по предупреждению коррупции, декларацию перед увольнением необходимо подать за 20 дней до ухода с поста. Евгений Коваль написал ее 14 сентября.

Напомним, в Броварском районе Киевщины нашли мертвым судью Виталия Писанца, который рассматривал дело об убийства журналиста Павла Шеремета.