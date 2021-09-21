В Словакии осудили бывшего высокопоставленного прокурора к 14 годам заключения и конфискации по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Европейская правда.

Душан Ковачик долгое время занимал должность главного обвинителя страны по делам о коррупции и организованной преступности. Его обвиняли в сотрудничестве с мафиозной группой, в получение взятки и в двух случаях изъятия важной информации по делам в ходе следствия.

По данным следствия, в 2017 году Душан Ковачик получил взятку в 50 000 евро, в обмен на который бывший прокурор помог одному из лидеров словацкой мафии избежать заключения. Суд признал экс-прокурора виновным по всем пунктам, но решение не является окончательным. На суде свою вину он не признал, а его адвокат сразу после вынесения решения заявил о подаче апелляции.

Напомним, власти планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска на украинско-польской границе во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпатской области на границе с Польшей и Словакией.