Европейский суд по правам человека принял постановление, что российские власти несут ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

Об этом сообщает The Insider.

Вдова Марина Литвиненко подала обращение в ЕСПЧ осенью прошлого года, в котором она требовала от Российской Федерации возмещение в размере 3,5 миллионов евро. В свою очередь, в ЕСПЧ снизили сумму компенсации до 100 тысяч евро и обязали Москву погасить судебные траты в размере 22,5 тысяч евро.

Согласно постановлению суда, Россия нарушила право на жизнь Александра Литвиненко, российский судья при ЕСПЧ Дмитрий Дедов отказался поддержать коллективное решение и заявил, что не доверяет британскому расследованию, которое установило, что за смертью разведчика стояли агенты ФСБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Литвиненко выпил чаю с радиоактивным веществом полоний-210 и в течении непродолжительного времени скончался в мучениях, британские врачи никак не могли ему помочь.

После возвращения из Британии подозреваемый в убийстве Луговой стал депутатов Госдумы.

Как сообщалось, бывший подполковник госбезопасности России Александр Литвиненко мог быть убит за информацию про криминальное прошлое Владимира Путина в 90-х годах.