Николаевские кикбоксеры завоевали четыре медали Кубка мира, который завершился 19 сентября в Будапеште.

Об этом сообщают НикВести.

«Золото» в разделе лоу-кик взял Роланд Хурцилава в категории 75 килограммов.

Николаевец Павел Лукьянов (свыше 91 килограмма — прим.) занял второе место, третье место у Виктория Павленко (свыше 48 килограммов — прим.).

Также «бронзу» взял Александр Павлюк в разделе К-1, он выступает в категории свыше 81 килограмма.

Эти престижные соревнования собрали более 3000 участников из 45 стран мира. Отметим, что самой многочисленной командой из гостей стала сборная Украины, которая привезла 358 бойцов. Принимающая сторона выставила на турнир 568 спортсменов.

Фото: Hungarian Kickboxing World Cup