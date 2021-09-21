В Николаеве 24 сентября СБУ проведет плановые антитеррористические учения — отработка необходимых мер состоится в здании Николаевского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

Во время учений возможна проверка документов и осмотр автомобильного транспорта.

— Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека, — отметили в ведомстве.

Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:

прибытие или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

выявления подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о попытках диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.