В Николаеве 24 сентября СБУ проведет плановые антитеррористические учения — отработка необходимых мер состоится в здании Николаевского апелляционного суда.
Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
Во время учений возможна проверка документов и осмотр автомобильного транспорта.
— Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека, — отметили в ведомстве.
Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:
— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.
В Николаеве 24 сентября СБУ проведет плановые антитеррористические учения — отработка необходимых мер состоится в здании Николаевского апелляционного суда.
Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
Во время учений возможна проверка документов и осмотр автомобильного транспорта.
— Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека, — отметили в ведомстве.
Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:
— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.