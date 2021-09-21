Правительство закладывает в социальные статьи проекта бюджета-2022 фактическое снижение доходов социально уязвимых слоев населения и их поддержку в виде субсидий.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

— Кабмин безответственно кичится тем, что увеличивает расходы на социальную защиту и соцобеспечение в проект бюджета 2022 на 7,3 миллиарда. Красиво звучит? Только это всего лишь + 2,3%. А инфляция уже сейчас заложена в бюджет – 6,2%. Простая математика – в проект бюджета 2022 заложено уменьшение социальных выплат на 3,9%. Другими словами, наиболее незащищенные украинцы, согласно планам правительства, в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году, – сообщил Сергей Шахов.

По словам нардепа, правительство не сделало никаких выводов относительно индексации социальных стандартов и выплат и реального уровня инфляции.

— Правительство планирует их индексацию на прогнозируемый уровень инфляции плюс 2%, то есть на 8,2% в течение 2022 года. Это означает, что прожиточный минимум, заложенный в проект госбюджета 2022, так и останется в 2 раза ниже фактического (2589 гривен против 4347 гривен). Есть основательные причины считать, что будет повтор ситуации 2021 года, когда индексация и так маленького прожиточного минимума будет ниже фактической инфляции (прогнозировали 7,3%, фактически будет больше 10%). А до этого минимума привязаны все социальные выплаты – для малообеспеченных одиноких матерей, детей, минимальная пенсия и т.д. – то есть в минусе будут все украинские граждане, которые получают социальные выплаты из бюджета. Создается впечатление, что занижая прогнозный показатель инфляции, правительство сознательно экономит на бедных, – отметил сопредседатель «Нашего края».

Указал Сергей Шахов и на несоответствие заявлений об увеличении субсидий настоящим цифрам бюджета.

— В 2021 году на субсидии было предусмотрено 35,2 миллиарда гривен. Этих денег, как и прогнозировалось, правительству не хватило. Сейчас Верховная Рада должна внести изменения в госбюджет и «доложить» в статью 12 миллиардов. Девять пойдет на текущие выплаты, а три – аванс за январь 2022 года. То есть фактически субсидии в 2021 году забирают (и правительство прекрасно это видит) 44,2 миллиарда гривен. В проект госбюджета 2022 на субсидии предусмотрено 41,4 миллиарда гривен. Это – минус 2,8 миллиарда. И эту цифру команда Шмыгаля закладывает, зная, какими темпами будут расти тарифы на коммунальные услуги. То есть задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги однозначно увеличит текущий уровень более чем в 70 миллиардов гривен, – рассказал народный депутат.

Зато правительство, по утверждению сопредседателя «Нашего края», даже не собирается реально экономить на финансировании собственного аппарата и прихотей.

— По сравнению с 2021 годом предусмотрено увеличение расходов на Кабмин (+ 7%), на Офис Генерального прокурора (+ 17%), Государственную таможенную службу (+ 14%), Государственную налоговую службу (+ 5%). Манипуляции об уменьшении финансирования некоторых госструктур тоже рассчитаны на людей, которые не вспомнят, как им увеличили финансирование прошлого года. Например, на аппарат Верховной Рады в 2022 году заложено уменьшение расходов на 8%, но в 2021 году они выросли на 46%! Аналогичная ситуация и с Государственным управлением делами – в 2022 году предусматривается уменьшение расходов на 12% после увеличения в 2021 году на 33%. И вообще увеличение расходов на власть в 2022 году по сравнению с 2020 годом составит плюс 35%, – отметил Сергей Шахов.

«Наш край» настаивает на том, что социальная защита должна быть среди главных приоритетов государства. Поэтому начинать экономию нужно не с самых бедных украинцев, а с чиновников. Партия настаивает на пересмотре социальных статей госбюджета в сторону увеличения финансирования субсидий и социальных выплат. В то же время, необходимо пересмотреть прожиточный минимум с тем, чтобы привести его к реальным размерам. Правительство должно учитывать опыт прошлых лет со стремительным ростом инфляции. Только при таких условиях можно говорить о реалистичности бюджета.

Напомним, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов заявил, что Запад должен гарантировать безопасность Украины, поскольку после пуска «Северного потока-2» Россию ничто не будет сдерживать от военного вторжения в нашу страну.