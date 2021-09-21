Депутат Николаевского областного совета от «Слуги Народа» Иван Кухта предложил провести детальный анализ объектов коммунальных и местных дорог, ремонт которых состоялся в этом году. Также депутат считает необходимым определить объекты, на завершение которых не хватает средств.

Об этом Иван Кухта сообщил на днях на заседании комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водохозяйственного комплекса, энергетики и энергосбережения, связи и цифровизации, которую он возглавляет, передает пресс-служба партии.

— Незавершенных объектов быть не должно. Вместе с коллегами рассмотрели сегодня 14 вопросов и проголосовали ряд предложений и уточнений. В частности, договорились, что на следующее заседание комиссии, каждый депутат проанализирует и внесет предложения по ремонту коммунальных дорог на 2022 год, — отметил Иван Кухта и добавил, что комиссия также рассмотрела обращение от Еланецкой и Кривоозерской территориальных громад о состоянии дорог местного значения.

На встречу также пришли активисты Воскресенской общины и от имени жителей села Гороховка поблагодарили членов комиссии и областное руководство за долгожданный ремонт дороги.

— Особенно хочу поблагодарить народного депутата Украины Максима Дырдина, который уже не первый раз принимает участие в работе нашей комиссии. Вместе с депутатами от Первомайщины озвучили ряд критических вопросов. Решили направить дополнительные средства на завершение ремонтных работ на дороге к с. Агрономия, где проходит автобусный маршрут «Николаев — Братское — Арбузинка». Работы выполнены лишь частично и нуждаются в дополнительном финансировании. Члены комиссии единогласно поддержали решение об обращении по этому поводу в Николаевскую облгосадминистрацию, — резюмировал Иван Кухта.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».