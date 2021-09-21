Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, хотя находится на больничном и, согласно закону, не должен выполнять обязанности председателя парламента в это время.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах украинского парламента, передает LIGA.net.

По словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков сегодня прислал ему письмо о том, что в четверг созывает нардепов на внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о ФЛП, под которым собирал подписи исключенный из фракции СН нардеп Александр Дубинский.

Также о «слухах» по поводу внеочередного заседания сегодня в кулуарах парламента сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

При этом, по словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков официально находится на больничном, но выдает распоряжения.

— Я хочу просто понять, каким образом он может назначить (внеочередное заседание, — прим.), находясь на больничном? У меня юристы спрашивают, на каких правовых основаниях это делается. Я пока не выяснил, — сказал Давид Арахамия.

Он также упомянул, что «слуги» ждут выздоровления Дмитрия Разумкова, и когда он выйдет с больничного, «будут с ним общаться».

Комментируя законопроект, который будет рассматриваться в четверг, глава фракции сказал, что его суть фактически заключается в том, чтобы отменить РРО. При этом, по его словам, фракция СН не будет за это голосовать: «Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?», — возмутился Давид Арахамия.

Напомним, ранее Глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».