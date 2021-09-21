Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, хотя находится на больничном и, согласно закону, не должен выполнять обязанности председателя парламента в это время.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах украинского парламента, передает LIGA.net.
По словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков сегодня прислал ему письмо о том, что в четверг созывает нардепов на внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о ФЛП, под которым собирал подписи исключенный из фракции СН нардеп Александр Дубинский.
Также о «слухах» по поводу внеочередного заседания сегодня в кулуарах парламента сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
При этом, по словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков официально находится на больничном, но выдает распоряжения.
— Я хочу просто понять, каким образом он может назначить (внеочередное заседание, — прим.), находясь на больничном? У меня юристы спрашивают, на каких правовых основаниях это делается. Я пока не выяснил, — сказал Давид Арахамия.
Он также упомянул, что «слуги» ждут выздоровления Дмитрия Разумкова, и когда он выйдет с больничного, «будут с ним общаться».
Комментируя законопроект, который будет рассматриваться в четверг, глава фракции сказал, что его суть фактически заключается в том, чтобы отменить РРО. При этом, по его словам, фракция СН не будет за это голосовать: «Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?», — возмутился Давид Арахамия.
Напомним, ранее Глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, хотя находится на больничном и, согласно закону, не должен выполнять обязанности председателя парламента в это время.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах украинского парламента, передает LIGA.net.
По словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков сегодня прислал ему письмо о том, что в четверг созывает нардепов на внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о ФЛП, под которым собирал подписи исключенный из фракции СН нардеп Александр Дубинский.
Также о «слухах» по поводу внеочередного заседания сегодня в кулуарах парламента сказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
При этом, по словам Давида Арахамии, Дмитрий Разумков официально находится на больничном, но выдает распоряжения.
— Я хочу просто понять, каким образом он может назначить (внеочередное заседание, — прим.), находясь на больничном? У меня юристы спрашивают, на каких правовых основаниях это делается. Я пока не выяснил, — сказал Давид Арахамия.
Он также упомянул, что «слуги» ждут выздоровления Дмитрия Разумкова, и когда он выйдет с больничного, «будут с ним общаться».
Комментируя законопроект, который будет рассматриваться в четверг, глава фракции сказал, что его суть фактически заключается в том, чтобы отменить РРО. При этом, по его словам, фракция СН не будет за это голосовать: «Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?», — возмутился Давид Арахамия.
Напомним, ранее Глава фракции «Слуга народа» заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».