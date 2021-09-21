Новым главой николаевской общественной организации «Ассоциация участников и инвалидов АТО» стал Роман Бойко.

Такое решение было принято на собрании организации, посвященном перевыборам главы, говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, Илья Шполянский, ранее возглавлявший ассоциацию, сложил с себя полномочия руководителя и переехал с семьей в Германию.

Роман Бойко

Роман Бойко стал единственной кандидатурой, которую выдвинули на собрании. Отмечается, что в организации состоят больше полусотни участников, из которых активных только несколько десятков.

Напомним, что ветеран АТО Роман Бойко в мае открыл свой массажный салон, а летом еще выиграл грант от Николаевского городского совета в размере 50 тысяч гривен на развитие собственного дела.