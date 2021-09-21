Городской голова Вознесенска Евгений Величко не смог с первого раза ответить на вопрос журналиста о том, согласно какой стратегии развивается город.

В ходе общения с журналистом издания «Вознесенский вестник» мэр на вопрос о том, была ли разработана стратегия города экспертом Давидом Камачо для общины, заявил:

— Она есть, мы даже утверждали стратегию. Но, это не по Давиду Камачо. Его она не касалась. То есть, Давид Камачо приезжал, дал нам рекомендации. Я сейчас не скажу по стратегии, я затрудняюсь, — ответил Евгений Величко.

Однако рассказать на основании какой стратегии сейчас существует община мэр затруднился.

— Есть информация такая, что работники исполнительного комитета сдают отчеты на основании этой стратегии Давида Камачо Но, официально принятой в общине является другая стратегия, – обратился к мэру журналист. — Мы в начале года еще работали по старой (стратегии). Затем Давид Камачо внес свои рекомендации, и мы опять за нее проголосовали, — поправил себя Евгений Величко.

Напомним, правоохранители начали уголовное производство по факту автомобильной аварии с участием Вознесенского городского головы Евгения Величко.