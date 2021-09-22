Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет фундаментальную встречу с депутатами «Слуги народа».

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает «Интерфакс-Украина».

— На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была, — заявил Сергей Никифоров.

Предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии «Слуга народа» с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле «Rixos Prykarpattya».

Напомним, накануне сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце следующей недели соберет депутатов из фракции «Слуга народа» и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов.

Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.