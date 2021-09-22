В эти выходные депутаты Николаевского горсовета от «Партии Шария» провели встречу с активистами и сторонниками в Николаеве.

Об этом сообщается в Telegram-канале политической силы.

— Мы обсудили все актуальные проблемы и выслушали предложения людей. Активисты смогли лично пообщаться с каждым депутатом и поделиться идеями, — говорится в сообщении.

В партии планируют проводить подобные встречи регулярно и сообщать об их результатах.

Напомним, ранее глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук заявила, что присутствие их политсилы в горсовете – доказательство того, что Украина хочет быть европейской страной.