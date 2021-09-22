Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Чон Ый Ён встретятся в среду в Нью-Йорке, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, пишет «Интерфакс-Украина».

— Я считаю, что трехсторонняя встреча очень своевременна, учитывая ракетные испытания, которые мы видели только на прошлой неделе. Это хорошая возможность обменяться мнениями после этого, — заявил он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что «частота этих трехсторонних встреч увеличивается».

По его словам, подобные встречи являются «очень эффективным механизмом для обмена мнениями относительно позиций» не только в отношении Северной Кореи, но и в отношении вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, главным образом в отношении Китая.

Военные Южной Кореи и Японии в минувшую среду сообщили о пуске двух баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря, специалисты двух стран совместно с США занялись анализом информации о запусках.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что пуски являются нарушением резолюций СБ ООН и несут угрозу всему региону.

Кроме того, ранее Северная Корея сообщила об успешных испытаниях крылатых ракет.