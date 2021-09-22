Влиятельная неправительственная организация Promo-LEX запустила обращение к Майи Санду, чтобы она потребовала у Кремля вывести военных из региона Приднестровья.

Об этом пишет Timpul.

В обращении больше всего внимания посвящено проблеме России.

— Таким образом, мы считаем необходимым настаивать на соблюдении взятых на себя Российской Федерацией международных обязательств по выводу вооруженных сил и боеприпасов с территории страны … В этом контексте важно помнить о многочисленных делах об убийствах, пытках, жестоком обращении, принудительном зачислении в незаконные военные структуры, применении псевдо-правосудия в приднестровском регионе, которые были совершены в соответствии с молчаливым соглашением Российской Федерации. Эти выводы основаны на десятках постановлений и решений, вынесенных Европейским судом по правам человека, который установил, что Россия несет ответственность за нарушения прав человека в регионе, — идет речь в обращении.

Promo-LEX требует поднимать вопрос Тирасполя на всех мировых площадках.

— Эта ответственность за нарушения прав человека в приднестровском регионе возникает в результате военного, экономического и политического контроля Российской Федерации над тираспольским режимом. Игнорирование обязательств, взятых на себя Российской Федерацией перед международным сообществом по эффективному выполнению этих постановлений, указывает на то, что вопрос уважения прав человека больше не откладывается и должен подниматься на трибунах всех институтов, занимающихся мониторингом прав человека, — говорится в требовании.

В этом контексте ассоциация просит президента Республики Молдова:

настаивать на соблюдении обязанности по эвакуации боеприпасов и военнослужащих Российской Федерации с территории Республики Молдова;

публично поддержать необходимость выполнения Российской Федерацией постановлений ЕСПЧ о нарушениях прав человека в приднестровском регионе;

запросить делегацию специального докладчика в ООН и Совет ООН по правам человека для наблюдения за соблюдением прав человека в приднестровском регионе Республики Молдова.

Напомним, Украина запретила автомобильные номера Приднестровья с сентября.