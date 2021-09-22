Международное сообщество обязано помочь Украине, чтобы сдержать путинские аппетиты и амбиции.
Эту тему поднимал глава латвийского государства Эгилс Левитс на Генассамблее ООН, — передает Цензор.НЕТ.
Лидер балтийской страны усомнился, что Украине получает достаточную помощь, дабы выстоять в схватке с Москвой.
— Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, — подчеркнул президент.
Он добавил, что Латвия всячески поддерживает формат Крымской платформы.
— Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе, — отметил Эгилс Левитс.
Ранее сообщалось, Латвия укрепила границу с Беларусью батальоном спецназа.
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Международное сообщество обязано помочь Украине, чтобы сдержать путинские аппетиты и амбиции.
Эту тему поднимал глава латвийского государства Эгилс Левитс на Генассамблее ООН, — передает Цензор.НЕТ.
Лидер балтийской страны усомнился, что Украине получает достаточную помощь, дабы выстоять в схватке с Москвой.
— Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, — подчеркнул президент.
Он добавил, что Латвия всячески поддерживает формат Крымской платформы.
— Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе, — отметил Эгилс Левитс.
Ранее сообщалось, Латвия укрепила границу с Беларусью батальоном спецназа.