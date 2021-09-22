Во время последней рабочей поездки президент Владимир Зеленский поручился перед украинцами, живущими в США, что займется вопросом двойного гражданства.

Об этом информирует Укринформ.

Глава государства заявил, идея двойного гражданства будет обязательно реализована, «в частности для украинцев Америки».

Однако он не преминул отметить, что вопрос усложняют украинцы, живущие в РФ.

— Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Шмыгарь ранее поддерживал эту точку зрения.