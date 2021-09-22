В Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 48 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 40, всего — 69407.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1913, за сутки — 3.
Напомним, что с 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.
В Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 48 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 40, всего — 69407.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1913, за сутки — 3.
Напомним, что с 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.