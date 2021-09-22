В Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 45597 (+87)

Первомайск — 3352 (8);

Южноукраинск — 2078 (+6);

Вознесенск — 1886 (1);

Очаков — 1345.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 48 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 40, всего — 69407.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1913, за сутки — 3.

Напомним, что с 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.