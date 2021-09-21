Во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, в Украине начнут действовать такие ограничения:

школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой;

работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой; запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале; не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания , а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра; кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале; спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.

Также остаются обязательными — ношение масок в заведениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.

Напомним, что «желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.