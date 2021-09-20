«Желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщается на правительственно портале.
Завтра на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос внедрения «желтого» уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября 2021.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививку первой дозой сделали не менее 80% персонала.
— Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни, — отметил Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
«Желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщается на правительственно портале.
Завтра на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос внедрения «желтого» уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября 2021.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививку первой дозой сделали не менее 80% персонала.
— Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни, — отметил Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.