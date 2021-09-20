Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

В комментарии корреспонденту НикВести она также рассказала, чем отличается течение болезни у зараженных мутировавшим штаммом.

В течение последних дней в больницу стало поступать больше пациентов с коронавирусом, при том в достаточно тяжелом состоянии.

— За последние трое суток количество поступающих увеличилось в 3-4 раза. Пациенты поступают в очень тяжелом состоянии, многие попадают сразу в реанимацию. На данный момент уже 14 человека положили в реанимационное отделение, 13 заинтубированы, — отметила Светлана Федорова.

По ее словам, в этот раз вирус гораздо коварнее — симптоматика поначалу не вызывает опасений, а после состояние больных ухудшается резко и очень быстро.

— В сравнении с не мутировавшим вирусом, пневмония развивается очень быстро, буквально за считанные часы. При этом у больных не теряется обоняние, может наблюдаться даже субфебрильная температура — 37,2-37,3 — цифры, которые обычно не настораживает. Состояние резко и быстро ухудшается, происходит «обвал» сатурации, — рассказала главврач.

Светлана Федорова просит жителей Николаевщины обращаться за медпомощью даже при незначительных проявлениях болезни, а также отмечает, что заражения наблюдаются и у тех, кто уже болел COVID-19, и у тех, кто вакцинировался.

— Если нет возможности быстро посетить семейного врача, лучше со вторых-третьих суток делать самим ПЦР-тест, не теряя времени на сдачу экспресс-тестов. Если есть возможность — обращаться к врачу даже при незначительных симптомах: запершило горло, появился кашель, небольшое повышение температуры. К сожалению, мы видим заболевших и среди вакцинированных, в том числе с пневмониями. Видим и повторно заболевших. Поэтому если человек привит или недавно болел, при наличии симптомов, все равно стоит обратиться к врачу, — подчеркнула медик.

Она также акцентировала внимание на том, что вирус остается высокозаразным, однако теперь, по наблюдениям врачей, еще сильнее передается через контакты с поверхностями.

— Судя по клиническим данным, очень сильно вирус передается через поверхности, через руки. Поэтому сейчас, помимо масочного режима, нужно регулярно мыть руки, обрабатывать их антисептиком. Особенно детям. Вирус однозначно «помолодел» — много пациентов среднего возраста, — отметила Светлана Федорова.

Директор ЦИЗ также рассказала, что в учреждении до сих пор в полной мере не решен вопрос с обеспечением кислородом.

— Если ситуация продолжит разворачиваться, пойдет речь об открытии второй линии. В кислородной системе нашей больницы нет «трехтонников» (больших емкостей для кислорода, — прим.), стоят маленькие баллоны. А это большая нагрузка, и если бы не большие концентраторы для ИВЛ-аппаратов, которые у нас есть, мы бы уже не тянули. К сожалению, решение этого вопроса остается достаточно призрачным, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.

Напомним, что «желтая» зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года, также в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2021 года.