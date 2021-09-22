В пятницу, 24 сентября, в Николаеве состоится очередной выпуск политического ток-шоу «Битва за місто».

Гостями программы станут: народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в городском совете Артем Ильюк, глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева, депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Татьяна Демченко и депутат областного совета от «За Майбутнє» Алена Карая.

— Действующий состав парламента отработал половину каденции и уже можно обсудить и подвести определенные итоги его работы, а также услышать планы на оставшийся срок полномочий. А ещё зима близко и впереди очередной кризис, связанный с отопительным сезоном, расходы по которому центральная власть возложила на местные громады, - рассказал автор и ведущий программы, главный редактор НикВести Олег Деренюга.

Прямой эфир можно будет посмотреть 24 сентября в 19:00 в YouTube-канале НикВести, а также на телеканалах «НИС-ТВ» и «МАРТ».

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Прыдыдущий эфир программы состоялся 30 июня. Гости обсуждали выполнение предвыборных обещаний.