Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

Об этом говорится в сообщении Премьер-министра Дениса Шмыгаль в его Telegram-канале.

— Сегодня мы поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия — это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом, — сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

— Штраф в 68 тысяч гривен или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках. Штраф в 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет предлагаем ввести за подделку таких документов с целью распространения, — рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.