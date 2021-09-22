Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили скандал, возникший на фоне нового партнерства AUKUS.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 22 сентября.

— Макрон и Байден 22 сентября провели беседу, чтобы обсудить последствия объявления 15 сентября, — сказано в сообщении.

В частности, Джо Байден и Эммануэль Макрон решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами.

— Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса, — добавили в Белом доме.

По итогу беседы Макрон решил, что посол Франции вернется в США на следующей неделе.

— Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга, — пояснили у Байдена.

Кроме того, собеседники обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.

— Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении, — сказано в пресс-релизе.

Новый альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, подписанный 15 сентября, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

Напомним, запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии была отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий.