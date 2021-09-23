Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики. Они проходят в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Николаса Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что «наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции» вернулись «в политику, к уважению конституции и к участию в выборах».

— Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению, — сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов.