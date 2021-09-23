Министерство обороны Литвы посоветовало потребителям в стране не покупать смартфоны китайской компании Xiaomi после того, как было обнаружено, что у них есть встроенный механизм цензуры.

Об этом информирует Dnevnik.

По данным государственного агентства по кибербезопасности, во флагманских моделях Xiaomi блокируются такие словосочетания — «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение».

Хотя в телефонах Xiaomi, которые продаются в Европе, эта функция отключена, однако ее можно активировать в любой момент удаленно.

— Мы не рекомендуем покупать новые китайские смартфоны или как можно скорее избавляться от уже купленных, — заявил министр обороны Маргирис Абукявичюс.

В литовском отчете утверждается, что упомянутый телефон Xiaomi Mi 10T 5G отправляет зашифрованные данные об использовании устройства на сервер в Сингапуре. Проблема безопасности также была обнаружена в Huawei P40 5G. Продукты OnePlus также были протестированы, но никаких проблем не обнаружено.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi блокирует свою продукцию в оккупированном Крыму.