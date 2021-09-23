Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду, что различные односторонние санкции или ограничения в отношении Афганистана должны быть отменены как можно скорее.

Об этом информирует Jutarnji List.

По словам министра иностранных дел Китая, валютные резервы Афганистана являются национальным достоянием, принадлежащим народу этой страны, и должны использоваться афганским народом, и не должны использоваться как средство давления на Афганистан.

В свою очередь, генсек Си Цзиньпин призвал «соответствующих игроков» в Афганистане искоренить терроризм, не назвав талибов. Глава компартии Китая добавил, что Афганистан должен быть более открытым и инклюзивным и проводить внешнюю политику.

Напомним, что талибы звали китайцев инвестировать в Афганистан.