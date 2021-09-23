В Николаеве встреча представительниц движения «Зе! Жінки» собрала женщин разных профессий и специальностей, солидарных в совместном желании усилить политическое участие женщин, становление равных прав и возможностей в Украине и реализовать национальную политику по гендерному равенству.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

Главным образом речь шла о правительственной программе стран G7 «Партнерство Биарриц», инициированной первой леди Украины.

Представительницы николаевского движения «Зе! Жінки!», лидером которого является глава фракции «Слуга Народа» в городском совете Татьяна Домбровская, обсудили целесообразность своей совместной работы в рамках специальных комитетов. Эти комитеты будут работать по направлениям: реализация мероприятий по противодействию домашнему насилию; развитие публичного безбарьерного пространства, комфортного для маломобильных групп населения; уменьшение разрыва в оплате труда мужчин и женщин; обучение принципам равенства в образовательном процессе.

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На встрече присутствовал также депутат городского совета от «Слуги Народа» Юрий Степанец, который провел презентацию проекта «Инклюзивное пространство на берегу реки». Его дальнейшая реализация станет одной из задач комитета по вопросам безбарьерного публичного пространства для семей с детьми и маломобильных групп населения.

Глава Николаевской областной организации партии «Слуги Народа» Анна Замазеева так прокомментировала событие:

— Год назад, благодаря инициативе супруги Президента Елены Зеленской, Украина получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц» и присоединилась к важному проекту — международной инициативе равных прав и возможностей для всех. На сегодня уже разработан и готовится к имплементации ряд государственных программ, которые будут направлены на создание безбарьерного публичного пространства, обучению детей принципам равенства женщин и мужчин, предотвращению насилия и прочего. Украина давно определилась со своим европейским выбором, с теми ценностями, которые нам близки. Равенство возможностей для всех — это одна из таких ценностей. Идеи, которые объединяют, обречены на успех. Мне приятно, что именно движение «Зе! Жінки!» на Николаевщине, которое объединяет представительниц разных профессий и взглядов, первом присоединилось к популяризации принципов и процессу создания равных возможностей для всех украинцев. Впереди много работы, но, самое главное, что мы вместе делаем эти шаги на пути к установлению равенства в широком смысле этого слова, — отметила она.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».