Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Об этом пишет TheБабель.

Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

— Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме, – заявил Стефан Бансель.

По его словам, вакцинация станет доступной даже для младенцев. Он считает, что вскоре все люди переболеют коронавирусом.

— Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать, или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу, – подчеркнул Стефан Бансель.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса одной из крупнейших угроз, с которой ООН столкнулась со дня основания. По его словам, пандемия обнаружила общую уязвимость и абсолютную потребность в коллективных действиях.