Депутат Николай Карцев, представляющий «Партию Шария» в Николаевском горсовете, заявил, что в городской школе №4 в любой момент может произойти ЧП, связанное с разрушением части фасада, к которому прикрепили газовые трубы и теплокоммуникации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат обратил внимание, что это единственная школа, где котельная расположена в подвале главного здания. Он пообещал «реанимировать» вопрос теплосанации данной школы.

— В школе имеются аварийные участки, которые грозят всем учащимся и преподавателям. К стенам фасада крепятся газовые трубы и теплокоммуникации. Проблема в том, что один из углов школы рушится в месте крепления коммуникаций, в любой момент может случиться ЧС. В 2017 году был разработан проект теплосанации данной школы, учитывавший укрепление стен. Из запланированных работ заменили только несколько окон, остальное так и осталось в планах. На ближайшей гуманитарной комиссии депутаты изучат проблематику по всем школам города. Я обязательно озвучу проблемы школы №4, и буду настаивать на их скорейшем решении! Здоровье и безопасность детей имеет наивысший приоритет! — указал Николай Карцев.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко заявил, что хотел войти в состав рабочей группы по ситуации со стоимостью питания в школах и детских садах города, однако, по его словам, после решения о создании такой комиссии, не была проведена организационная работа.