В ООН подсчитали потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий на востоке Украины – за последние полгода количество жертв выросло на 51%.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет Цензор.НЕТ.

— Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась, возросло количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. С 1 февраля по 31 июля 2021 года ВКПЛ (Всеукраинская комиссия по правам человека, – прим.) зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения – 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше чем за предыдущие полгода, – рассказала Матильда Богнер.

По ее словам, эта тенденция продолжается и в период с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения – 2 погибших, 14 раненых. Она также отметила, что это самый высокий показатель с июня 2020 года.

В миссии также рассказали, что режим прекращения огня 27 июля 2020 года привел к шестикратному снижению потерь среди гражданского населения, если сравнивать с периодом, за год до прекращения и через год после.

— Это означает, что возможно установить эффективное прекращение огня, которое защищает жизнь гражданского населения. Призываем все стороны конфликта полностью осуществить меры по прекращению огня, и таким образом, значительно уменьшить влияние боевых действий на гражданское население, – добавила Матильда Богнер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.