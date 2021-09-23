Париж надеется в ближайшее время дождаться запрета на недавний российский закон, запрещающий шампанскому использовать собственное название на кириллице.

Об этом информирует Le Figaro.

Со 2 июля поправка к российскому закону о торговле алкогольной продукцией обязывает дистрибьюторов шампанского из Франции менять престижное название «шампанское» на «игристое вино» на обратной этикетке бутылок, подписанным кириллицей.

Это положение закона вызвало этим летом сильное возмущение производителей и дистрибьюторов шампанского, стремящихся защитить свое оригинальное название, а также решительные протесты нескольких французских министров.

— Это неприемлемо, и мы очень плотно работаем по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем получать хорошие новости в те часы или дни, когда наступит мораторий на этот закон, — заявил министр внешней торговли Франции Франк Ристер.

Межпрофессиональный комитет шампанских вин (CIVC), который в начале июля посоветовал производителям временно приостановить экспорт в Россию в ответ на это новое положение закона, 11 сентября постановил возобновить поставки в Россию с 15 сентября в качестве жеста умиротворения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия «шампанское» только для произведенных в России вин.