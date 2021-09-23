Правительству следует ввести мораторий на повышение тарифов на тепло в течение всего отопительного сезона 2021-2022 годов и предусмотреть в государственном бюджете компенсацию разницы в стоимости тепла.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак.

В противном случае этот отопительный сезон рискует стать самым сложным за всю историю Украины.

— Годовой тариф на газ для населения у различных поставщиков составляет от 7,96 до 13,5 грн / м3 (с НДС без транспортировки). Самый дешевый - НАК «Нафтогаз». Но его условия жесткие и не прозрачны. Во-первых, 100% предоплата. У теплогенерирующих компаний нет таких оборотных средств вперед. Соответственно, нужно брать кредиты под процент, который сразу станет причиной увеличения тарифа. Во-вторых, есть условие «Нафтогаза» о лимите газа по фиксированной цене. Ведь цена 7,96 касается только газа, полученного в пределах лимита, который будет определен для каждой общины на основе средних показателей за прошедшие несколько лет. Будет холодная зима и выйдете из лимита прошлых теплых зим? Избыток получите по европейской цене — более 20 гривен за куб. Именно поэтому трехлетние контракты с «Нафтогазом» заключили лишь чуть более половины производителей тепла. А это может привести вообще к срыву отопительного сезона, — сообщил Александр Мазурчак.

Сопредседатель «Нашего края» напомнил, что правительство постоянно подчеркивает, что отныне не имеет никакого отношения к формированию тарифов. Но именно правительство вместе с «Нафтогазом» создало условия, которые вынужденно приведут к резкому удорожанию тарифов из-за скачка цен на газ.

— Заявления правительства, что люди в этот отопительный сезон не почувствуют увеличение цен на газ на европейских биржах, выглядят циничными и непрофессиональными, ведь счета за отопление для украинских граждан по этой причине увеличатся в 1,5-2 раза. Правительству нужно немедленно заниматься созданием общегосударственной программы энергоэффективности, которая бы помогла общинам перейти на экономное использование ресурсов, — сказал Александр Мазурчак.

А общинам, по мнению сопредседателя «Нашего края», нужно не ждать хороших новостей от правительства, а немедленно адаптироваться к новым условиям, чтобы не замерзнуть зимой.

— Нужно немедленно ввести мониторинг потребления тепла и электроэнергии социальными и бюджетными учреждениями. Контроль и анализ показателей покажет, где можно легко сэкономить ресурс. Надо принять меры экономии в помещениях коммунальных учреждений (где это возможно): уменьшать подачу тепла ночью, в выходные дни и во время каникул. Немедленно начать воплощать дешевые и быстро окупаемые программы энергоэффективности: замена лампочек на энергосберегающие, установка утилизаторов тепла на котлах, утепление помещений и прежде всего окон, замена насосов и энергозатратных приборов. Обратить внимание на программы энергоэффективности, под которые дают дешевые и выгодные кредиты Нефко (NEFCO) или ЕБРР, — подытожил Александр Мазурчак.

«Наш край» требует ввести мораторий на повышение тарифов на тепло на отопительный сезон 2021-2022 и предусмотреть в государственном бюджете компенсацию разницы в стоимости тепла. В то же время, для недопущения подобных ситуаций, необходимо направлять весь газ собственной добычи («Укргаздобыча») на нужды населения, включая производство тепла для населения. Газа собственной добычи достаточно для удовлетворения всех потребностей населения - добыча составляет около 13,8 млрд м³, а потребление — не более 13 млрд м³ (8,2 млрд м³ напрямую и 5 млрд м³ для производителей тепла для населения). С таким подходом можно даже уменьшить тарифы на газ и тепло для населения.

Ранее в партии заявили, что в то время, как правительство повысило пенсии на 54 гривны, тарифы на коммунальные услуги выросли втрое.