Швеция планирует подписать соглашение с Норвегией и Данией о сотрудничестве в области обороны. Таким образом страна хочет противостоять напряжения с Россией, возникшему в Балтийском регионе.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Швеции Петер Гултквист заявил, что это соглашение позволит быстрее реагировать на кризисные ситуации в регионе.
Как отметил министр, объединение усилий трех стран поможет сдерживать угрозу от Российской Федерации.
Стоит отметить, что Швеция не является членом Альянса, однако поддерживает с ним тесные связи.
Также Швеция повысила расходы в сфере обороны и согласилась приобрести у США ракеты Patriot.
— Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращению кризисов, — добавил Петер Гултквист.
Ранее сообщалось, что украинская армия уже имплементировала 303 нормативных документа Североатлантического альянса.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Швеция планирует подписать соглашение с Норвегией и Данией о сотрудничестве в области обороны. Таким образом страна хочет противостоять напряжения с Россией, возникшему в Балтийском регионе.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Швеции Петер Гултквист заявил, что это соглашение позволит быстрее реагировать на кризисные ситуации в регионе.
Как отметил министр, объединение усилий трех стран поможет сдерживать угрозу от Российской Федерации.
Стоит отметить, что Швеция не является членом Альянса, однако поддерживает с ним тесные связи.
Также Швеция повысила расходы в сфере обороны и согласилась приобрести у США ракеты Patriot.
— Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращению кризисов, — добавил Петер Гултквист.
Ранее сообщалось, что украинская армия уже имплементировала 303 нормативных документа Североатлантического альянса.