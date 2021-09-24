Швеция планирует подписать соглашение с Норвегией и Данией о сотрудничестве в области обороны. Таким образом страна хочет противостоять напряжения с Россией, возникшему в Балтийском регионе.

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Швеции Петер Гултквист заявил, что это соглашение позволит быстрее реагировать на кризисные ситуации в регионе.

Как отметил министр, объединение усилий трех стран поможет сдерживать угрозу от Российской Федерации.

Стоит отметить, что Швеция не является членом Альянса, однако поддерживает с ним тесные связи.

Также Швеция повысила расходы в сфере обороны и согласилась приобрести у США ракеты Patriot.

— Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращению кризисов, — добавил Петер Гултквист.

Ранее сообщалось, что украинская армия уже имплементировала 303 нормативных документа Североатлантического альянса.