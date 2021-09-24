Карлос Пучдемон, уволенный с поста премьер-министра Каталонии в 2017 году, был задержан на Сардинии.

Эту новость сообщил его адвокат в Твиттере

В последние годы Пучдемон жил в Бельгии после неудачной попытки обосноваться в Германии. В 2017 году он бежал после того, как Каталония провела незаконный референдум о независимости во время его пребывания на посту премьер-министра региона.

На фоне беспорядков и столкновений с полицией его правительство объявило об отделении Каталонии от Испании. В результате Мадрид активировал статью конституции, которая позволила взять регион под прямое управление.

Карлоса Пучдемона никогда не экстрадировали из Бельгии, а в Испании ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам. Однако в марте Европейский парламент снял с него иммунитет, который он имел в качестве депутата Европарламента с 2019 года.

По словам его команды, он отправился в город Альгеро на острове Сардиния, чтобы посетить фольклорный фестиваль Адифолк и встретиться с региональными властями (и местными мэрами-националистами). Однако итальянская полиция остановила его в аэропорту Альгеро, и сегодня утром он предстанет перед судом, в компетенцию которого входит решение о его экстрадиции.

Напомним, что Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.