Коллаж Timpul

Лидера молодежного крыла партии экс-президента Молдовы Игоря Додона (ПРСМ) Ивана Статного в августе арестовали за сбыт синтетических наркотиков, дома у него лежал целый чемодан с веществами. Теперь он вышел под домашний арест.

Об этом информирует Timpul.

Источники, близкие к следствию, сообщили, что Иван Статный был освобожден позавчера, 22 сентября, из колонии № 13 и отправлен под домашний арест. Решение принял следственный судья Кишиневского суда.

Те же источники добавили, что ордера на домашний арест были выданы в отношении двух других поддельников Статного, которые занимались сбытом наркотических веществ.

Как сообщалось, в Молдове задержали члена республиканского совета «Молодежной гвардии» (крыло партии социалистов бывшего президента Игоря Додона) Ивана Статнего. Сообщается, что он возглавлял преступную группировку наркодиллеров.