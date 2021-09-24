В селе Синюхин Брод на Первомайщине, в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» активно продолжается ремонт учреждения дошкольного образования «Малятко».
На объекте уже полностью выстроены перестенки и проводится стяжка на полу, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Вскоре работники подрядной организации планируют приступить к работам по укладке электричества и сантехнических труб. Кроме того, предполагается создание армопояса на крыше.
«Благодаря реализации социально-значимой программы 30 воспитанников заведения смогут продолжить получать качественное дошкольное воспитание в комфортных условиях», — говорится в сообщении.
Пресс-релиз
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В селе Синюхин Брод на Первомайщине, в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» активно продолжается ремонт учреждения дошкольного образования «Малятко».
На объекте уже полностью выстроены перестенки и проводится стяжка на полу, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Вскоре работники подрядной организации планируют приступить к работам по укладке электричества и сантехнических труб. Кроме того, предполагается создание армопояса на крыше.
«Благодаря реализации социально-значимой программы 30 воспитанников заведения смогут продолжить получать качественное дошкольное воспитание в комфортных условиях», — говорится в сообщении.
Пресс-релиз