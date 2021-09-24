Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» в Германии, но компания не будет иметь права вето.

Как пишет TheБабель со ссылкой на информацию Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), польская PGNiG сможет только привести свои аргументы во время процедуры.

— Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на привлечение к процессу сертификации газопровода. Они могут участвовать в административном процессе и имеют право на изложение своей точки зрения, но без права вето, – говорится в сообщении.

В польской компании считают, что «Северный поток – 2» не соответствует формальным и существенным требованиям сертификации.

— Заявление о сертификации, представленное Nord Stream 2 AG, доказывает, что швейцарская компания все еще стремится получить регуляторные привилегии. Последствия нашего участия в деле «Северного потока – 2» показывают, что мы можем эффективно отстаивать свою позицию, – заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.

Проект «Северный поток – 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Напомним, Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2» который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.