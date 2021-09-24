Глава германской партии СвДП Кристиан Линднер заявил, что Украину не стоит пускать в НАТО. При этом, свободные демократы планируют войти в коалицию Бундестага.
Об этом информирует издание Focus.
На предвыборных дебатах перед началом выборов у Линднера спросили, необходимо ли дать Украине статус члена военного альянса.
— Нет, — ответил глава партии.
Напомним, в МИД убеждены, что причина отказа предоставлять Украине ПДЧ-статус нежелание некоторых стран портить отношения с Кремлем.
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Глава германской партии СвДП Кристиан Линднер заявил, что Украину не стоит пускать в НАТО. При этом, свободные демократы планируют войти в коалицию Бундестага.
Об этом информирует издание Focus.
На предвыборных дебатах перед началом выборов у Линднера спросили, необходимо ли дать Украине статус члена военного альянса.
— Нет, — ответил глава партии.
Напомним, в МИД убеждены, что причина отказа предоставлять Украине ПДЧ-статус нежелание некоторых стран портить отношения с Кремлем.