Глава германской партии СвДП Кристиан Линднер заявил, что Украину не стоит пускать в НАТО. При этом, свободные демократы планируют войти в коалицию Бундестага.

Об этом информирует издание Focus.

На предвыборных дебатах перед началом выборов у Линднера спросили, необходимо ли дать Украине статус члена военного альянса.

— Нет, — ответил глава партии.

Напомним, в МИД убеждены, что причина отказа предоставлять Украине ПДЧ-статус нежелание некоторых стран портить отношения с Кремлем.