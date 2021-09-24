На заседании бюджетной комиссии глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поспорила с депутатом Татьяной Демченко, заявившей, что в области 4 тысячи детей болеют туберкулезом.

Татьяна Демченко во время заседания начала снова настаивать на выделении денег для Николаевского областного детского центра медицинской реабилитации, который был создан в 2019 году путем слияния санатория «Дубки» и детского кардиоревматологического санатория «Южный», передают НикВести.

Она заявила, что из-за того, что центр не работает, в Николаевской области 4 тысячи инфицированных детей, нуждающихся в помощи, ходят в обычные школы и садики.

Татьяна Демченко

— В декабре мы с вами проголосовали за поддержку детского реабилитационного центра. Ни единой копейки на реабилитационный центр не было выделено ни в нынешнем проекте (изменений в бюджет, — прим.), ни в предыдущем. Я хочу отметить, что деньги на больных детей, инфицированных туберкулезом, мы должны выделить. Не принимать красивое решение, закамуфлированное, хорошо завуалированное об оперативном управлении имуществом, которое ставит крест на этом центре и все передается в областную детскую больницу. А финансировать объект, чтобы лечить наших детей. 4 тысячи детей, инфицированных туберкулезом находятся ни где-нибудь, а в наших садиках и наших школах, — сказала Татьяна Демченко.

Анна Замазеева возразила, отметив, что на Николаевщине таких детей 479, а не 4 тысячи.

— Откуда у вас такая информация? Облздрав предоставил нам вчера справку. Я просто призываю вас, Татьяна Васильевна, аргументируйте, откуда у вас такая информация. Поскольку официально облздравом опубликовано совсем другая информация. У нас всего 479 таких больных детей, которые стоят на учете. Во-вторых..., — попыталась закончить свою реплику Анна Замазеева.

Анна Замазеева

— На них надо плюнуть? — перебила ее Татьяна Демченко, добавив, что руководству области «нужно побережье» (детский санаторий в Рыбаковке, — прим.). — Это ложная информация. Не перебивайте. Татьяна Васильевна, сейчас вообще не стоит вопрос о закрытии. А вы имеете совесть, Татьяна Васильевна? Вы сейчас даете ложную информацию, у нас 479 детей, — сказала Анна Замазеева. — Я настаиваю выделить деньги на 479 детей, не на 4 тысячи, а на 479, — согласилась Татьяна Демченко с официальными данными.

Депутат продолжила настаивать на выделении средств и выездном заседании в центр, однако Анна Замазеева и глава бюджетной комиссии стали общаться между собой, игнорируя ее возгласы. После этого Виталий Гомерский поставил на голосование вопрос о вынесении изменений в бюджет без учета предложений Татьяны Демченко.

Ранее сообщалось, что центр до сих пор не начал работать, поскольку не заключил договоры с Национальной службой здоровья.

Напомним, что в Николаевской области планируют реконструировать санаторий «Южный» и организовать на базе учреждения сеть центров реабилитации детей.